تحركات لإجراء تعديل على حكومة الوحدة في ليبيا

تواصل لجنة «6+6» التشريعية اجتماعاتها لوضع القوانين الانتخابية اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي خلال العام الجاري، حيث تناقش القوانين الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية ثم الانتقال لمناقشة الخلافات بين مجلسي النواب والدولة في قانون الانتخابات الرئاسية، حسبما أكد مصدر مسؤول في اللجنة لصحيفة «الاتحاد» الاماراتية.

وأشار المصدر إلى وجود تحركات تقودها أطراف سياسية وعسكرية لإجراء تعديل على حكومة الوحدة الوطنية، بحيث يتم التمديد لها حال فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجاري.

وكشف المصدر عن أنباء تتردد عن تفكير رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا في التقدم باستقالته من رئاسة الحكومة الموازية بعد عدم تمكنها في معالجة أي من الملفات التي تم إسنادها لها بواسطة مجلس النواب الليبي، الذي لم يحسم موقفه من الميزانية المقدمة من باشاغا إلى البرلمان، موضحاً أن استمرار الحكومة مرتبط بتمرير الميزانية ومدى قدرتها على التعاطي مع المشكلات التي تعصف بالبلاد.