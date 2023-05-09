المنفي يقيم حفل معايدة بحضور الدبيبة والمشري وباتيلي وعدد من السفراء

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي بطرابلس، السفراء المعتمدين لدى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باثيلي، خلال حفل المعايدة الذي أقامه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحضر الحفل رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ونائب رئيس الحكومة، حسين القطراني، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن، محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة حسين العائب، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، ووزير الاقتصاد، محمد الحويج، ووزير النفط والغاز، محمد عون، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي.

وقدم السفراء التهنئة للمنفي بهذه المناسبة متمنين السلام والازدهار لليبيا، وأن تعبر البلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، مشيدين في ذات الوقت بجهود المجلس الرئاسي، في إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، ولمل شمل الليبيين.