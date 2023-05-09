وحدات عسكرية تجري عمليات تمشيط واسعة لمدن الجنوب الليبي

تقوم وحدات عسكرية تتبع القيادة العامة للجيش الليبي بعمليات تمشيط واسعة لمدن الجنوب الليبي لتأمين الحقول والمنشآت النفطية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر باعتبار هذه المناطق هشة أمنياً وتعد نقطة انطلاق لعصابات الهجرة غير الشرعية العابرة للحدود.

إلى ذلك، أكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد محمد الخوجة، أن فكرة توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا مرفوضة بشكل قاطع، موضحا في اجتماع مع مسؤولين من دول أفريقية ضرورة التوصل إلى حلول لملف المهاجرين، وإيجاد فرص عمل لإيقاف هجرة أبنائهم.

وأوضح الخوجة أن ليبيا بدأت فعلياً في إجراءات ترحيل المهاجرين الذين دخلوا للبلاد بصورة غير قانونية، وأن سوق العمل الليبي لم يعد يستوعب هذا العدد الكبير من المهاجرين.