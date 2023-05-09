احميد: اجتماعات العسكريين تحتاج إلى دعم دولي

رأى إدريس إحميد، المحلل السياسي الليبي، أن الاجتماع الذي عقد على مدار ثلاثة أيام في مدينة بنغازي بين رئيسي أركان القوات البحرية بطرابلس اللواء نور الدين البوني، مع نظيره اللواء شعيب الصابر، خطوة إيجابية في إطار تعزيز جهود توحيد المؤسسة العسكرية.

احميد وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال إن هذه المجهودات تحتاج لمزيد من الدعم في ظل رفض بعض الأطراف لهذه اللقاءات ولا أدري إذا ما كان السبب يرجع إلى ازدياد الثقة المتبادلة بين أبناء المؤسسة العسكرية، في موازاة انعدامها بين الأطراف السياسية.

ورأى إحميد أن مثل هذه الاجتماعات على أهميتها تحتاج للتأسيس عليها، كما أنها بحاجة إلى دعم دولي لقطع الطريق على الأطراف التي لا تريد هذا التقارب العسكري، أو قيام جيش موحّد.

وأشار إحميد إلى أن هذه الاجتماعات هي بين المؤسسة العسكرية الحقيقية للبلاد، سواء البحرية أو الجوية أو البرية، وتؤكد أن في ليبيا مؤسسة عسكرية،قائلاً: إنها وإن عانت من بعض الأزمات، فإن بها كفاءات ولديها عقيدة عسكرية يمكن التأسيس عليها في بناء جيش قوي.