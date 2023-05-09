تقرير إخباري: يوبام تتابع مساعي التعاون عبر الحدود بين ليبيا دول الساحل

تابع تقرير إخباري نشرته الخدمة الصحفية والإعلامية لبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا “يوبام” آخر جهود تعزيز الأمن على الحدود الليبية.

التقرير أوضح أن المؤتمر الإقليمي المقبل العابر للحدود بين ليبيا والساحل المؤمل عقده يومي الـ10 والـ11 من مايو الجاري في العاصمة الموريتانية نواكشوط يمثل متابعة لنظيره حول التعاون عبر الحدود لتحسين مكافحة الإرهاب والجرائم الحدودية والجرائم المنظمة.

وأضاف التقرير إن كلا المؤتمرين يندرجان في سياق مبادرة الصحراء الواحدة ويساعدان ليبيا والساحل على تطوير نهج أكثر فعالية لإدارة منطقة الحدود مؤكدا تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين بوركينا فاسو وتشاد وليبيا إلى جانب مالي وموريتانيا والنيجر.

ونقل التقرير عن “سيمونيتا سيلفستري” رئيسة خلية التنسيق الاستشارية الإقليمية في موريتانيا قولها:”نتطلع لمناقشات ونتائج مثمرة لتعزيز التعاون الإقليمي عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل وتبادل أفضل الممارسات بشأن الإدارة عبر الحدود وتحديد مجالات التحسين المستقبلي لها على المستويين الوطني والإقليمي.”

وتابع التقرير إن “إيمانويلا ديل ري” الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل قامت بالترويج للمؤتمر الإقليمي إدراكا منها للحاجة إلى زيادة تطوير البعد الإقليمي وتعزيز الحوار والتعاون عبر الحدود بين بلدان الساحل وليبيا إذ تشمل الأولويات الإستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي للمنطقة.

ووفقا للتقرير تبرز الحاجة إلى نهج أكثر شمولية وسياقية لمعالجة عدم الاستقرار الإقليمي ففي الوقت الذي يتم فيه التركيز بشكل رئيسي جغرافيا على دول الساحل تركز الإستراتيجية على سياق إقليمي أوسع بما في ذلك ليبيا في ظل استمرار انعدام الأمن لديناميات في خارج المنطقة نفسها.