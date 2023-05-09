وفد تركي يبحث مع أبو جناح تطوير المناطق الجنوبية

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، رمضان أبوجناح، وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلين عن عدد من الشركات التركية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب أبوجناح بالوفد التركي، معربًا عن أهمية هذا اللقاء الذي يعكس أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين ليبيا وتركيا.

وقال أبوجناح إن “ليبيا تتمتع بعلاقات تاريخية مع دولة تركيا، ونؤكد حرصنا على أن تظل العلاقة بين شعبينا، وأن يظل تعاوننا في المجالات الاقتصادية والتجارية وثيقاً”.

وتناول اللقاء عددًا من البنود أبرزها، تبادل الخبرات الفنيّة والمهنيّة بين شركات الاستثمار التركية وجهاز تنمية وتطوير الجنوب، فضلًا عن الاستفادة من التطوّر التكنولوجي لدى شركات الاستثمار التركية واستغلاله في تنمية مناطق الجنوب.

وأعرب ابو جناح عن تطلّعاته لتحقيق تعاون مثمر مع الشركات التركية لتنمية وتطوير المناطق والمدن الجنوبية، في مجالات الطاقة، وإنشاء مدن صناعية متكاملة، والزراعة، والصناعة.

وتبادل أبوجناح المناقشات مع الوفد التركي حول تعزيز التعاون لتدريب المهنيين العاملين بجهاز تنمية وتطوير الجنوب.