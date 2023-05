خدمات الاستخبارات الجيوسياسية: لا إستراتيجية طويلة الأجل لمعالجة أزمة ليبيا

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجموعة “خدمات الاستخبارات الجيوسياسية” البحثية التي تتخذ من دولة ليختنشتاين الأوروبية مقرا لها الضوء على أزمة ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد أكد أن من بين أبرز أخطاء الأوروبيين في ليبيا المبالغة في تقدير احتمالات التحول الديموقراطي السريع فمن المرجح أن تستمر البلاد في مواجهة أزمات متتالية من دون إستراتيجية طويلة الأجل لمعالجة أزمتها.

وتطرق التقرير لفشل الجهود الأوروبية في تحقيق الاستقرار في ليبيا بعد أن بدأ الوضع بالانهيار في العام 2011 مشيرا إلى عدم استغلال أوروبا الفرصة السانحة للتدخل وإحلال الاستقرارية في الوضع المدني والأمني المتدهور هناك نتيجة إقدام حلف شمال الأطلسي “ناتو” على الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي.

وتحدث التقرير عن تسرب الأسلحة من وإلى ليبيا بعد العام 2011 ووصولها إلى أيادي الإرهابيين فضلا عن عناصر الميليشيات المسلحة ما حاول المسلحين لقوة نفوذ سياسي مؤكدا أن هيبة الدولة قبل ذلك العام حالت دون تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

ووفقا للتقرير تمثل الخطأ الكبير للمجتمع الدولي وليس أوروبا فقط في الاعتماد على الليبيين لتحقيق مسار ديموقراطي سريع في ظل غياب مؤسسات ديموقراطية عاملة ما يعني إن نجاح الاستحقاقات الانتخابية فرصه ضئيلة جدا موضحا إن المضي قدما يتم عبر حل من 2 أحدهما انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأضاف التقرير أن الحل الثاني يتمثل في إنهاء وجود حكومة من الحكومتين الحاليتين تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة والاستقرار التي يترأسها فتحي باشاآغا ما يمنح أوروبا الفرصة لتقوية علاقاتها السياسية وشراكاتها الاقتصادية وتعزيز الاستثمار الأجنبي.

واستدرك التقرير بالإشارة إلى ضعف فرصة تحقق ذلك لضعف الطبقة السياسية وسوء فهم أوروبا للديناميكيات الليبية متحدثا عن رغبة السياسيين وقادة الميليشيات المسلحة في الحفاظ على الوضع الراهن فمصالحهم هي الأهم النسبة لهم وإن كان ذلك على حساب الديموقراطية.

