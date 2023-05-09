القبض على شخصين أطلقوا الـنـار على دوريات أمنية في زليتن

بناءً على أمر السيد النائب العام الموجه إلى إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بشأن إزالة المباني المخالفة والغير القانونية داخل مدينة زليتن والمتمثلة في 89 تم ازالتهم المدة الماضية بالمدينة.

ومن خلال متابعة ماتم انجازه من ازالة وهدم وجدت اسوار حديثة البناء على داخل أحد المواقع، وعلى الفور توجه أعضاء دوريات الإدارة لمكان البناء وعند الوصول تم مقاومة أعضاء الدوريات بالرماية عليهم من قبل شخصين من قاما ببناء هذه الاسوار وتم القاء القبض عليهما.

وبالاستدلال معهما اعترفا ببناء هذه الاسوار عقب ازالة المخالفات من قبل الادارة من داخل الموقع ؛ واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهما واحالتهما إلى نيابة النظام العام.