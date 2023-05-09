بالصور .. تفاصيل مثيرة في القبض على ثلاث أشخاص بخـطـف وحجز آخرين بمنطقة أبوسليم

أفادت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن تمكن مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية من القبض على ثلاث أشخاص من الجنسية البنغلادشية يقومون بخطف وحجز حرية أشخاص من نفس الجنسية وتعذيبهم وارسال مقاطع فيديو لأهلهم للحصول على مبالغ مالية.

وبعد ورود معلومات لأعضاء التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بتاريخ 1-5-2023م مفادها قيام مجموعة من الأشخاص من الجنسية البنغلادشية بخطف وحجز حرية أشخاص أخرين من نفس الجنسية ويقومون بتعذيبهم وتصويرهم وإرسال مقاطع الفيديو إلى أهاليهم ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وعلى الفور تابع أعضاء التحري بالمكتب بالتنسيق والتعاون مع أعضاء جهاز دعم الاستقرار لمباشرة التحري وجمع المعلومات الواردة وتحصل الأعضاء على مقطع فيديو يظهر فيه شخص يتعرض لتعذيب إرساله لأهله.

حيث تم التواصل من الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو بعد أن دفع أهله مبلغ مالي لخاطفيه وأطلق سراحه ، وبالاستدلال معه أفاد بأن هناك شخص لازال محجوز بنفس المكان الذي كان محجوز فيه وهو منزل يقع بمنطقة أبوسليم.

وعلى الفور توجه مأمور الضبط وأعضاء التحري لمكان المنزل ووجد شخص مقيد داخله ومتعرض للضرب والتعذيب وتم تحريره وجلبه إلى المكتب، وأفاد بأنه قد تعرض للضرب والتعذيب من قبل أشخاص من نفس جنسيته ومطالبة أهله بدفع مبلغ مالي لإطلاق سراحه.

وتمكن أعضاء التحري من القاء القبض عليهم وهم المدعو “ش،ش،ز” والمدعو “ع،ش،ح” والمدعو “س،ع،غ” ، وبالاستدلال معهم اعترفوا بواقعة الخطف والتعذيب لأجل الحصول على مبالغ مالية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم رفقة الأوراق لمكتب السيد النائب العام للتصرف.