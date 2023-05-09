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الشعاب: سنتمكن من إجراء الانتخابات خلال العام الحالي حال إنجاز القوانين الانتخابية

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

 قال عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب إنه تم بحث المسائل الفنية المتعلقة بالقوانين الانتخابية خلال اجتماعاتهم المتتالية بأعضاء لجنة الـ 6+6 القائمة على صياغة
القوانين الانتخابية.

الشعاب أكد في تصريح لشبكة “لام” أنه من الممكن إجراء الانتخابات خلال العام الحالي، حال إنجاز القوانين الانتخابية في الأسابيع القليلة القادمة.

وتابع “لو تأخر إصدار القوانين الانتخابية فمن الممكن أن نباشر العمل خلال العام الحالي على أن تتم عملية الاقتراع بالعام القادم”.

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قناة ليبيا الحدث

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