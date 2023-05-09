بالصور.. ضبط سيارة مسروقة تعود ملكيتها للأجهزة الأمنية في طرابلس

أفادت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن تمكن الاجهزة الامنية بصبراتة من استعادة وضبط سيارة مسروقة تعود ملكيتها لأحد الأجهزة الأمنية بطرابلس.

ومن خلال الحملات التفتيشية على ورش سمكرة المركبات الآلية من قبل عمل فريق التحري التابع لمديرية أمن صبراتة ؛ ضبط أعضاء التحري أمس الاثنين مركبة آلية نوع ميتسوبيشي صندوق موديل 2009 بأحد الورش بضواحي المدينة تعود ملكيتها لأحد الأجهزة الأمنية بطرابلس ومبلغ عنها بأنها مسروقة .

واتخذت الاجراءات القانونية حيالها واخطار الغرفه الرئيسية والتحفظ على المركبة بقسم البحث الجنائي.