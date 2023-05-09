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حسني بي: فخور بأن مشاركة العارضين الليبيين بمعرض طرابلس تعدت مشاركة الأجانب بـ 4 أضعاف

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

علق رجل الأعمال حسني بي، على مشاركة أكثر من 300 شركة في معرض طرابلس الدولي، معربًا عن فخره بأن عدد العارضين الليبيين يتعدى 4 أضعاف عدد العارضين الأجانب.

حسني بي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، قال:” هذه النسبة يتشرف بها القطاع الخاص الليبي سواء كان تواجده ممثلا للصناعات الليبية أو الصناعات الأجنبية”.

وأوضح بي أنه في السابق كانت نسبة المشاركين في المعرض 95%، منهم أجانب يمثلون شركات أجنبية ويتاجرون داخل ليبيا، و5% فقط شركات ليبية تملكها الدولة وتعرض منتجات في منتهى الرداءة.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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