حسني بي: فخور بأن مشاركة العارضين الليبيين بمعرض طرابلس تعدت مشاركة الأجانب بـ 4 أضعاف

علق رجل الأعمال حسني بي، على مشاركة أكثر من 300 شركة في معرض طرابلس الدولي، معربًا عن فخره بأن عدد العارضين الليبيين يتعدى 4 أضعاف عدد العارضين الأجانب.

حسني بي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، قال:” هذه النسبة يتشرف بها القطاع الخاص الليبي سواء كان تواجده ممثلا للصناعات الليبية أو الصناعات الأجنبية”.

وأوضح بي أنه في السابق كانت نسبة المشاركين في المعرض 95%، منهم أجانب يمثلون شركات أجنبية ويتاجرون داخل ليبيا، و5% فقط شركات ليبية تملكها الدولة وتعرض منتجات في منتهى الرداءة.