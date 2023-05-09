الشريف: كل من هم على رأس المؤسسات في المشهد الليبي لا يريدون الانتخابات

علق المحلل السياسي فيصل الشريف على فرص اتفاق لجنة الـ 6+6 على شروط الترشح للرئاسة وبنود أخرى تمت مناقشتها لسنوات، مبيناً أن هناك من يصر على محاولة تتويه الليبيين حتى من حيث التوصيفات في المشهد السياسي الحالي من خلال التعمد والاصرار سواء من الداخل أو المجتمع الدولي والدول الفاعلة عن طريق مندوبيهم وسفرائهم.

الشريف في تصريح لبرنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الأحد، أشار إلى أن هناك من يحاول وصف ما يحصل اليوم بأنه صراع سياسي بين طبقتين سياستين في البرلمان والدولة، معتبراً أن الغرق في مستنقع التوصيف كارثة ويجب محاولة انتشال من غرق فيه.

وأكد على أن التوصيف الحقيقي بأن هناك مشروع سياسي مدني يتصارع مع مشروع عسكري استبدادي شمولي يريد من خلاله خليفة حفتر أولاده السيطرة على ليبيا بحسب قوله.

وأكمل حديثة: “اليوم لا يوجد صراع سياسي، لجنة الـ 6+6 على ماذا ستتفق وكل شيء متفق عليه عندنا إعلان دستوري وقوانين انتخابية ولكن الهدف أن تحلل الشروط لتمرير حفتر حتى يترشح، هناك من يقول ليترشح حفتر ونختبر شعبيته ولنجعل الليبيين يرفضوه وكأنك تقنعني وتحاول الضحك على أن الانتخابات في ليبيا ستكون شفافة ونزيهة ومراقبة دولية وبالفعل عندها أقول لك أن حفتر سيولى الدبر ولم ينتخبه الليبيين، ولكن كيف نضمن أن الايادي السوداء لا تتسرب للمنظومة الليبية والمراكز الانتخابية تحت يده؟”.

ورأى أن لجنة 6+6 ستنجح في حالة واحدة إن وافقت على تمرير شرطي ترشح الجنسية والعسكر بما يتيح لحفتر أن يترشح، مبيناً أن المجتمع الدولي “الكاذب” لطالما تماهى مع انقلابات حفتر وكل افساده للمشهد السياسي وبالتالي سيجد ألف طريقة للالتفاف على أي عملية لا تعجب حفتر وبالتالي يفسد العملية برمتها وفقاً لقوله.

ولفت إلى أنه لا سبيل للانتخابات دون تحجيم حفتر وأن تكون هناك قوة حقيقية تجبره أن يذعن للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الدول الغربية التي تواطأت وأعطته الضوء الأخضر وتزوره في الرجمة كأنها تمهد لأمر ما بالأخص بعد اللقاءات العسكرية.

أما بشأن قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا برفضها بالإجماع قرار مجلس النواب حول تعيين خمسة مستشارين جدد بالمحكمة، اعتبر أن الموقف الذي وضعت نفسها فيه لا تحسد عليه فقد اجتمعت وقضت في طعن واحد فقد انتصرت لنفسها ولم تنصر لليبيين وأدارت ظهرها وتخلت عن قضايا الليبيين ولم تتصدى للطعون المقدمة أمامها المتعلقة بعدة تشريعات “فرخها” عقيلة صالح وهي كارثية ومخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته وكل الانظمة المعمول بها في ليبيا وواضح أنها غير دستورية لكن المحكمة العليا تحاول أن تنأى بنفسها بحسب قوله.

ونوّه في الختام أن كل من هم على رأس المؤسسات في المشهد الليبي لا يريدون الانتخابات بل يسعون لاجراء الانتخابات التي تحسن من وضعهم الحالي.