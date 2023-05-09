الداخلية: ضبط شخصين قاما ببناء سور بأحد مواقع الإزالة في وقت سابق في زليتن

العنوان – زليتن

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء ضبط شخصين قاما ببناء سور بأحد المواقع التي تمت إزالتها في وقت سابق في مدينة زليتن.

وأوضحت الوزارة أنه من خلال متابعة ماتم إنجازه من إزالة وهدم وجدت أسوار حديثة البناء داخل أحد المواقع، وتوجه أعضاء دوريات اإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لمكان البناء.

وأضافت الداخلية أنه عند الوصول تمت مقاومة أعضاء الدوريات بالرماية عليهم من قبل الشخصين الذين قاما ببناء هذه الأسوار وتم إلقاء القبض عليهما.

وذكرت أنه بالاستدلال معهما اعترفا ببناء هذه الأسوار عقب إزالة المخالفات من قبل الإدارة من داخل الموقع؛ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى نيابة النظام العام.