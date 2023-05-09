بالصور.. تفاصيل مثيرة في ضبط مصريين يحملون تأشيرات دخول وخروج مزورة

افادت مديريــة أمــن طبــرق اليوم الثلاثاء عن ضبــط أشخــاص مصرييــن الجنسيــة يحملــون جــوزات سفــر بهــا أختــام وتأشيــرات خــروج مــن جمهوريــة مصــر ودخــول للأراضــي الليبيــة مــزورة .
وبالتفاصيل تمكن التمركــز الأمنــي عيــن غزالــة غــرب المدينــة من ضبــط إحــدى عشــ(11)ــر شخــص مصــري الجنسيــة احدهــم ليبــي الجنسيــة يستقلــون مركبــة آليــة نــوع (مرسيــدس – فيتــو) رصاصيــة اللــون وعنــد التفتيــش والتدقيــق بالجــوازات التــى بحوزتهــم تبيــن بأنهــا تحمــل أختــام خــروج مــن جمهوريــة مصــر العربيــة ودخــول للأراضــي الليبيــة مــزورة وتحمــل توقيعــات مشابهــا للإصــل.
عليــه تمــت احالتهــم لقســم البحــث الجنائــي بمديريــة أمــن طبــرق للاستــدلال معهــم وبالاستــدلال مــع السائــق المدعــو مــ.حــ.عــ. البالــغ مــن العــم 36 عــام محــل الإقامــة مدينــة بنغــازي،اعتــرف بأنــه قــام بجلبهــم مــن إحــدى مخــازن تجــار البشــر خــارج الحــدود الإداريــة لمديريــة أمــن طبــرق شــرق مدينــة طبــرق باتفــاق مــع المهــرب لنقلهــم إلــى مدينــة بنغــازي.
و بالاستــدلال مــع الأشخــاص المصرييــن تبيــن بأنهــم دخلــو الأراضــي الليبيــة بطــرق غيــر قانونيــة عــن طريــق التهريــب وأنهــم قامــوا بدفــع مبالــغ ماليــة مقابــل حصولهــم علــى هــذه الأختــام .
وعنــد دخولهــم مخــزن احتجــاز المهاجريــن شــرق المدينــة قــام المهــرب بختــم جوزاتهــم باختــام خــروج مــن جمهوريــة مصــر ودخــول للأراضــي الليبيــة وتوقيــع تاشيــره مصريــة متَصَوُّرُيــن حَسَــبَ مُعْتَقَدِهِــم بأنهــم يمــرو مــن البوبــات الأمنيــة مــرار الكــرام كمــا قــال لهــم المهــرب.
و اعترفــوا بمــا نســب اليهــم وتــم أيداعهــم بالحجــز لاستكمــال الإجــراءات القانونيــة الازمــة تمهيــدا لاحالتهــم إلــى النيابــة العامــة للاختصــاص والتصــرف.
لاتــزال الاستــدلالات والتحقيقــات تجــرى حتــى معرفــة بالقــى عصابــة التزويــر والتهريــب لينالــو جزائهــم.
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