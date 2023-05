ليبيا – رأى عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية، أن الهدوء في ليبيا مؤقت والحرب مسألة وقت.

بن عطية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أضاف:”السلام تكتيك،والهدوء في ليبيا مؤقت،والحرب مسألة وقت والمصالحة هي السبيل الخير”.

