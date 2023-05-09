بالصور .. القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأغنام في بنغازي

اعلنت مديرية امن بنغازي اليوم الثلاثاء عن تمكن “مركز شرطة سيدي خليفة” من القاء القبض على تشكيل عصابي تشادي الجنسية يمتهن سرقة الأغنام بطريق 17 بمنطقة سيدي خليفة .

في إطار الخطة المعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة سيدي خليفة والتي جائت بعد ورود عدة بلاغات من مواطنين تعرضو لسرقة الأغنام من مزارعهم وبالتحديد بطريق ال17 بمنطقة سيدي خليفة .

و أصدر السيد رئيس المركز عقيد ربيع الورفلي تعليماته بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن أفراد هذا التشكيل وتم تشكيل فريق من أعضاء التحريات وتم خروجهم إلى الأماكن التي تمت بها عمليات سرقة الأغنام وتم مُعاينة أغلب الأماكن وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية تدور حولهم الشبهات وهم من سكان نفس المنطقة وعلى الفور تم ضبطهم والإنتقال بهم إلى المركز .

ووبالإستدلال معهم تبين ان الأول يُدعى أ.ل.ب من مواليد2005 تشادي الجنسية والثاني يُدعى م.ز.ي من مواليد2007 تشادي الجنسية والثالث يُدعى ع.م.ع.. من مواليد 2005 .

واعترفوا بمانُسب إليهم واتضح دخولهم إلى الأراضي الليبية بطريقة غيرشرعية وتم إحالتهم إلى النيابة العامة .