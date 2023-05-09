تفاصيل القبض على شخصين بواقعة السرقة والتهجم على مزرعة في تاجوراء

اعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن تمكن الاجهزة الامنية بمديرية أمن تاجوراء بالقبض على شخصين قاموا بالتهجم على عامل الأفريقي داخل مزرعة بقوة السلاح وتقييده.

وبعد ورود بلاغ من قبل أحد المواطنين لمركز شرطة 25 فبراير مفاده تعرضه لواقعة سرقة عدد 10 أغنام من داخل مزرعته من قبل أشخاص مجهولين الهوية وملثمين قاموا بالتهجم على عامل الأفريقي داخل المزرعة بقوة السلاح وتقييده.

وعلى الفور تم اخذ اقوال العامل الأفريقي وإجراء كشف على المكان الواقعة ؛ ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تم ضبط شخص يقوم ببيع أغنام بسوق المواشي ومعه عدد 3 من رؤوس الأغنام .

وبالاستدلال معه افاده انه قام بشراء عدد خمسة من رؤوس الأغنام بقيمة 4500 دينار من شخص يدعى (ع. ا ا) والآخر يدعي (ع. ع. ا) وبأنه قام ببيع بعض الأغنام بقيمة 2100 دينار.

وعلى الفور تم القاء القبض على الشخصين وبالاستدلال معهما اعترفا بسرقة الأغنام وضبط معهما جزء من المبلغ المالي والسلاح الناري والمركبة المستخدمة في واقعة السرقة ؛ وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية إحالتهما إلى النيابة الجزئية تاجوراء.