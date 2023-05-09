الحكومة الليبية تدعو عمداء البلديات للإسراع في دراسة المشاريع

دعت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، عمداء البلديات ورؤوساء المجالس التسييرية إلى الإسراع في دراسة المشاريع والبرامج ذات الأهمية وإحالة ملفاتها متكاملة إلى وزارة الحكم المحلي، في مدة لا تتجاوز منتصف الشهر القادم.

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة؛ وضمن مشروع “تنمية وطن” الذي أعلن عنه رئيس الحكومة فتحي باشاغا.

وطالب وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي، في خطاب لعمداء البلديات، بأن تستهدف المشاريع ذات الطابع المستعجل والضرورية في مجالات البنية التحتية وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.