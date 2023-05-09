القبض على ملثمين قامو بسرقة 10 أغنام بقوة السلاح

تمكنت مديرية أمن تاجوراء من القبض على شخصين قاموا بسرقة أغنام من داخل مزرعة بقوة السلاح. وفقا لمنشور صادر لوزارة الداخلية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”.

وتعود أحداث الواقعة، بعد ورود بلاغ من قبل أحد المواطنين لمركز شرطة 25 فبراير مفاداه تعرضه لواقعة سرقة عدد 10 أغنام من داخل مزرعته من قبل أشخاص مجهولين الهوية وملثمين قاموا بالتهجم على عامل الأفريقي داخل المزرعة بقوة السلاح وتقييده.

وعلى الفور تم أخذ أقوال العامل الأفريقي وإجراء كشف على المكان الواقعة ؛ ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تم ضبط شخص يقوم ببيع أغنام بسوق المواشي ومعه عدد 3 من رؤوس الأغنام ؛ وبالاستدلال معه افاد انه قام بشراء عدد خمسة من رؤوس الأغنام بقيمة 4500 دينار من شخص يدعى (ع. ا ا) والآخر يدعي (ع. ع. ا) وبأنه قام ببيع بعض الأغنام بقيمة 2100 دينار.

و بناءا عليه تم القبض على الشخصين وبالاستدلال معهما اعترفا بسرقة الأغنام وضبط معهما جزء من المبلغ المالي والسلاح الناري والمركبة المستخدمة في واقعة السرقة ؛ وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وإحالتهما إلى النيابة الجزئية تاجوراء..