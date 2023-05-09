المستشار صالح يبحث مع اقعيم والشويهدي مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، عضو مجلس النواب – رئيس اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) المُمثلين لمجلس النواب جلال الشويهدي.

المستشار صالح، وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، اطلع على كافة مستجدات التي بحثتها اللجنة المشتركة وعلى أخر ما تم التوصل إليه من تفاهمات.

كما استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم.

المستشار صالح، خلال اللقاء بحث مع وكيل وزارة الداخلية الأوضاع الأمنية في البلاد، بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة بسط الأمن في كافة ربوع ليبيا بالتعاون مع القوات المسلحة العربية الليبية.