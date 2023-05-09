الهلال الأحمر درنة يعلن انتشال رفات شخصين من غابة بومسافر

العنوان – درنة

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع درنة اليوم الثلاثاء انتشال عدد اثنين رفات مجهولة الهوية من غابة بومسافر.

وأوضح الهلال الأحمر أن الرفاة متحللة تم انتشالها بعد ورود بلاغ من قبل النيابة العسكرية درنة و بالتنسيق مع الطبيب شرعي بالمركز الخبرة القضائية والبحوث درنة وبحضور الجهات الأمنية.

وأكد أن فريق انتشال الجثث والبحث عن المفقودين وإعادة الروابط الأسرية التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع درنة اتطبق فور ورود البلاغ لمكان وجود الرفات وتم انتشالها من تِلك َالمنطقة.

وأضاف الهلال الأحمر درنة أنه تم نقل الرفات إلى ثلاجة مُستشفى الهريش وذلك لعرضها على الطبيب الشرعي .