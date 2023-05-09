مصرف الادخار: فرع أوباري وزع مجموعة من الصكوك على المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي و الأسر المحتاجة

العنوان – أوباري

أعلن مصرف الادخار والاستثمار العقاري اليوم الثلاثاء أن فرع المصرف بمدينة أوباري قام بتوزيع مجموعة من الصكوك على المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي و الأسر المحتاجة.

وأكد المصرف عبر حسابه على “فيسبوك” أنه يستمر في العمل جاهدا لتحقيق هذه المبادرة الوطنية على كامل تراب الوطن.

وأشار مصرف الادخار أن توزيع فرع أوباري جاء بالتزامن مع توزيع صكوك الدفعة الأولى بفرع بمدينة ترهونة على المستفيدين داخل نطاقه من بلديات.

ولفت المصرف إلى أنه شارك في مراسم تسليم الصكوك مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري و عميد بلدية ترهونة زودير فرع المصرف بترهونة.

وذكر المصرف أن مدير عام مصرف الادخار تعهد بأن المصرف إدارة و أفرادا لن يدخر أي جهد في سبيل إنجاح هذه المبادرة الوطنية على كامل ربوع الوطن.