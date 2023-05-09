مؤسسة النفط الليبية تبدأ إمداد محطة كهرباء الكريمية بالغاز الطبيعي

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، اليوم الثلاثاء، عن بدء إمداد محطة كهرباء الكريمية بالغاز الطبيعي، بمعدل 30 مليون قدم مكعب يومياً.

وقالت المؤسسة في بيان إنه وبتعليمات مباشرة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة وفي إطار الجهود المبذولة لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء تم فتح الصمامLVS 5 الواقع بمنطقة سيدي السايح وإمداد محطة كهرباء الكريمية المسؤولة عن تزويد محطة كهرباء جنوب طرابلس بالغاز الطبيعي، عن طريق خط الغاز الساحلي الذي يتغذى من محطة كبس الغاز الرئيسية بالبريقة.

وأضافت المؤسسة أن كميات الغاز بلغت معدل 30 مليون قدم مكعب يومياً للمحطة المذكورة وبلغ إجمالي كميات الغاز المنقولة عبر خط الغاز الغربي 150 مليون قدم مكعب يومياً، مشيرة إلى أنه يتم العمل على زيادة هذه الكميات تدريجياً للوصول إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً من محطة كبس البريقة.

وأشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية بالمجهودات المبذولة والأعمال المتميزة التي قامت بها شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وبالتعاون مع فريق العمل من المؤسسة وشركات الزويتينة والواحة ومليته، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بعطائهم وإخلاصهم وتفانيهم في العمل.

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كما أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة، بمستوى التعاون والتنسيق مع كبار المستهلكين وعلى رأسهم الشركة العامة للكهرباء ومصنع الحديد والصلب.