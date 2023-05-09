جنائي طرابلس يكشف ملابسات واقعة سرقة مجهولة من داخل منزل وشركة

أفادت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس من الكشف عن ملابسات واقعة سرقة من داخل منزل وشركة بدائرة مركز شرطة باب بن غشير قيدت ضد مجهول ويلقي القبض على الجناة.

تابع أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس واقعة سرقة مبلغ عدد من أسطوانات غاز من داخل منزل حصلت بدائرة مركز شرطة باب بن غشير والمقيدة ضد مجهول.

من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن أعضاء المكتب من تحديد هوية وإلقاء القبض على المتهم الأول متلبساً على متن دراجة هوائية لونها أزرق ويرتدي قناع وقفازات وبحوزته مجموعة مفاتيح.

وبالاستدلال معه داخل المكتب اعترف بارتكابه للواقعة المذكورة رفقة شخص أخر و قاما ببيع أسطوانات الغاز المسروقة بمنطقة عبد الجليل وتقاسما المبلغ فيما بينهما.

كما اعترف أيضاً بارتكابه لثلاث سرقات أخر من أجهزة كمبيوتر وشاشة نوع سامسونج ودراجة هوائية من داخل شركة الحداثة للاتصالات بمنطقة بن عاشور وقد قام ببيعها أما باقي المسروقات لا يعلم أين وضعها لتعطيه الأقراص المخدرة.

اتخذت الإجراءات اللازمة وأحيل المتهم رفقة المبرزات إلى مركز شرطة باب بن غشير لإحالته إلى النيابة من حيث الاختصاص… كما حاول المتهم الانتحار داخل غرفة الحبس الاحتياطي وتم إسعافه وتقديم الرعاية الطبية له ونقله إلى مستشفى طرابلس المركزي وتلقى العلاج.