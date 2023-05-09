أوغلو: لو لم تغير تركيا التوازن في ليبيا لكانت شوارع طرابلس ستشهد اشتباكات حتى اليوم

العنوان – تركيا

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، انه لولا تركيا لكانت شوارع طرابلس تشهد اشتباكات حتى اليوم، حسب زعمه.

وقال أوغلو في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال مشاركته في فعالية انتخابية بولاية أنطاليا جنوبي تركيا تحت اسم “ملتقى الحرفيين” :”إنه لو لم تقم تركيا بتغيير التوازن في ليبيا، لكانت شوارع طرابلس ستشهد اشتباكات حتى اليوم”.

وأضاف وزير الخارجية التركي “هناك بيئة حرب في السودان وتمكنا من إجلاء موظفي سفارتنا بمساعدة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والجيش، فالاشتباكات هناك تجري في الشوارع”.

وتابع أوغلو :”استطعنا إجلاء موظفي سفارتنا في السودان وخاصة حراس الأمن عبر عملية ناجحة، نحن نحاول الآن وقف الحرب في السودان أيضا”.