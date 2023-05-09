برعاية اماراتية.. الكشف عن اتفاق لتوزيع حقائب الحكومة بين أبناء حفتر والدبيبة

كشفت عضو ملتقى الحوار الزهراء لنقي عن تحركات من قبل أبناء حفتر والدبيبة للمسارعة هذه الأيام برعاية إماراتية للاتفاق على إعادة تشكيل الحكومة.

وقالت الزهراء أن أبناء حفتر والدبيبة اتفقوا على إعطاء 4 حقائب (الخارجية والداخلية والمالية والدفاع) لحفتر على أن يحتفظ الأخير برئاسة الحكومة.

وأضافت عضو ملتقى الحوار ان وفق اتفاق أبناء حفتر والدبيبة لن يكون هناك أي انتخابات لا بعد ثلاث سنوات ولا 15 سنة كما قال الأخير ذات يوم.

وأشارت الزهراء الى أن مشروع حفتر والدبيبة هو مشروع تقاسم أسرتين لحكم ليبيا ولن يدوم.

ورأت الزهراء الى أن حفتر والدبيبة سينقلب أحدهما على الآخر وستكون له عواقب وخيمة وحربا غير بعيدة عن الذي نشهده في السودان.