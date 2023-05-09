لانتهاء فترة عمله.. المنفي يستقبل “السفير الإيطالي” ويثني على دوره في ليبيا

أثنى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على دور السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، خاصة خلال تواجده داخل ليبيا في السنوات الأخيرة، رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد من أزمات متتالية، معربًا عن تقديره لجمهورية إيطاليا رئيسًا وحكومةً وشعبًا..

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر “فيسبوك”، استقبل المنفي بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، وذلك لمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا..

وأضاف المكتب، إن غريمالدي نقل في مستهل اللقاء مع المنفي تحيات الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، مشيدًا بالدور المهم الذي لعبه المجلس الرئاسي في تحقيق السلام والاستقرار في مختلف مناطق ليبيا بعد وقفه لإطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة.