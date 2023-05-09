أوغلو: لولا تدخل تركيا لتغيير الموازين في ليبيا لكانت شوارع طرابلس تشهد اشتـباكات حتى اليوم

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه «لو لم تقم تركيا بتغيير التوازن في ليبيا، لكانت شوارع طرابلس ستشهد اشتباكات حتى اليوم»، في إشارة إلى الحرب التي شهدتها العاصمة خلال الفترة من أبريل 2019 إلى أواخر يونيو 2020، بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني السابقة من جهة، وأخرى تابعة للقيادة العامة.

وجاء حديث ممثل الدبلوماسية التركية، لإبراز جهود أنقرة بين طرفي الصراع في السودان لوقف الحرب الآن على غرار ما قامت به في ليبيا، وذلك في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في فعالية انتخابية بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، تحت اسم «ملتقى الحرفيين».

ودافعت تركيا عن وجودها العسكري في ليبيا منذ إبرام مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية، جرى توقيعهما أواخر 2019، وهو ما آثار ردود أفعال واسعة النطاق حينها.