بمدينة زليتن..وزير الصناعة يعلن إنشاء أول منطقة صناعية خاصة في ليبيا

العنوان- زليتن

أعلن وزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية أحمد ابوهيسة إنشاء أول منطقة صناعية خاصة بمساحة(8800) هكتار بمدينة زليتن.

وأضاف أبوهيسة خلال مؤتمر صحفي مع عميد بلدية زليتن أن هذا القرار سيكون نقلة نوعية كبيرة في مجال الصناعة.

وأوضح وزير الصناعة أنه من خلال المنطقة الصناعية نسعى إلى توطين الصناعة في ليبيا لدعم الاقتصاد الليبي و زيادة تنوعه بشكل كبير والتوجه نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

يشار إلى أن إعلان وزير الصناعة والمعادن جاء خلال زيارة ميدانية قام بها إلى مدينة زليتن رفقة بعض رؤوساء مجالس الإدارة للجهات التابعة وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وقام أبوهيسة بجولة في بعض المصانع داخل المدنية اطلع خلالها على عمليات الإنتاج لهذه المصانع والاستماع إلى المشاكل التي تواجه الصناع في هذه المنطقة.