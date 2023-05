صرف نحو 17 مليون دينار لصالح العائلات المتضررة جراء الحرب على “تنظيم الدولة” في سرت.

أكد مدير عام صندوق إعمار سرت “امراجع ميلاد” أن الصندوق قد أكمل إجراءات صرف بدل الإيجار لـ1925 أسرة من أصحاب البيوت المتضررة بالمدينة، وفق قوله.

وأوضح امراجع أن إجمالي المصروفات لصالح العائلات بلغ أكثر من 17 مليون دينار بواقع 9 آلاف كبدل إيجار للأسرة الواحدة، طبق قوله.

وأضاف مدير الصندوق أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذا لخطة عمل الصندوق وفق قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية (42 / 2021) في تحقيق التنمية وإعادة إعمار المدينة، حسب وصفه.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أصدر تعليماته في مارس 2022 لصندوق إعمار سرت، بالبدء في صرف بدل إيجار لنحو 1200 عائلة عن العام الجاري، وتكليف مكاتب استشارية تتولى أعمال الحصر والتقييم والبدء في إزالة كافة الركام بالمدينة.

المصدر: ليبيا الأحرار

