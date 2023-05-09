ناصر عمار يتحدث عن ساعة الصفر… وحـرب بين هولاء على مطار طرابلس

تحدث آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار، عن ساعة الصفر والحرب بين ألوية وكتائب أمنية على مطار طرابلس العالمي.

وقال ناصر عمار في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “ساعة الصفر وما ادراك ما ساعة الصفر”.

وأضاف “هل ستكون الحرب بين 444 و 111مع 301 من أجل مطار طرابلس العالمي”.

وتساءل عمار “هل سيكون يوم السبت مسرحا لهجوم الأمن القضائي علي مقر الهجرة غير الشرعية مقر الشركه الصينية سابقا لأن الأمن القضائي يريد هذا المكان وتم التخطيط له؟ “، مضيفاً “ما ادراك ما الطرابلسي”، حسب قوله.