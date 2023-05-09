عميد بلدية يفرن: نفوق عدد من المواشي ووقوع خسائر مادية إثر جريان وادي الأثل

قال عميد بلدية يفرن “حسين كافو” أمس الثلاثاء، إن البلدية تشهد كباقي بلديات الجبل الغربي أزمة حقيقية؛ إثر جريان بعض الأودية، ومنها وادي الأثل؛ نتيجة استمرار تساقط كميات كبيرة من الأمطار.

وأضاف كافو في تصريحات صحفية، أن الوادي سبب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق البلدية، مع وقوع خسائر مادية كبيرة، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وبيّن كافو أنه من الخسائر المادية التي وقعت جراء سريان الوادي، نفوق عدد كبير من المواشي، بعد غرقها.

وأفاد كافو، أن غالبية الطرق مقفلة وتعمل قوة المجلس البلدي وجهازا الدعم المركزي والأمن العام، على مساعدة المواطنين في الحركة وإبعادهم عن أماكن تجمع مياه الوادي.