| عقيلة صالح يطلع على كافة المستجدات التي بحثتها لجنة “6+6”

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2023/05/10 على الساعة 03:10

: اطّلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الثلاثاء، على كافة المستجدات التي بحثتها اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6″، و”على أخر ما تم التوصل إليه من تفاهمات”.

جاء ذلك خلال لقا عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة عضو مجلس النواب، رئيس اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6” جلال الشويهدي، بحسب منشور للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، علي “فيسبوك”.

وعقدت أول أمس الاثنين، اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية”6+6″ المُمثلين لمجلس النواب ومجلس الدولة، اجتماع مع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس.

وبحثت اللجنة مع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات الملاحظات الفنية للمفوضية حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لأخذها بعين الاعتبار في عمل اللجنة في إعداد القوانين الانتخابية، بحسب بيان نشره المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.