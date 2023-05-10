اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” على البدء في تأهيل الشركات الوطنية القادرة لانطلاق مشروع إنشاء المدارس الجديدة “حيث لم تنشأ مدرسة جديدة وفق مواصفات معتمدة منذ 1992″، وفق الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بينهما اليوم بديوان المحاسبة وسط العاصمة طرابلس، بحضور وكيل الديوان “علاء المسلاتي”، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”، لمتابعة الإنفاق الحكومي، وملفات أخرى، وفق الحكومة.

كما اتفق الحاضرون على عقد اجتماع موسع مع وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي ووزارة المالية، للبدء في تنفيذ العطاء العام “الذي تأخر تنفيذه منذ عام 2009، باعتباره أولى خطوات تصحيح أوضاع القطاع الصحي” في البلاد، حسب الحكومة.

ووفق إعلام الحكومة، أكد الحاضرون أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية لضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين والحد من الفساد.

وحث الاجتماع، بحسب الحكومة، على تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات الإدارية والمالية والتركيز على برامج الشركة العامة للكهرباء ودعمها لضمان استقرار الشبكة خلال الفترة الصيفية.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

The post “الدبيبة” و”شكشك” يتفقان على تأهيل شركات محلية لبناء مدارس جديدة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار