رئيس مجلس النواب الليبي يطلع على تفاهمات لجنة 6+6 حول قوانين الانتخابات

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في مدينة القبة عضو مجلس النواب – رئيس اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) المُمثلين لمجلس النواب جلال الشويهدي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن عقيلة صالح، اطلع خلال اللقاء على كافة مستجدات التي بحثتها اللجنة المشتركة وعلى آخر ما تم التوصل إليه من تفاهمات.

وكانت لجنة 6+6 عقدت اجتماعها الثاني أمس الأول الأحد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، كما عقدت يوم أمس الإثنين اجتماعاً مع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح.

وبحثت اللجنة مع السايح، الملاحظات الفنية لأخذها بعين الاعتبار في عمل اللجنة في إعداد القوانين الانتخابية.

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