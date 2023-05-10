منظمة اليونيسف في ليبيا توفر 55 ألف جرعة من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية

الوطن / متابعات

أعلنت منظمة اليونيسف في ليبيا عن تأمينها 55,000 جرعة من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية كإستجابة لتفشي الحصبة الحالي في جنوب ليبيا وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة.

وقالت المنظمة في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك إن اللقاحات وصلت الأسبوع الماضي، وتم تسليمها إلى جهاز الإمداد الطبي استعداداً لإنطلاق الحملة الوطنية والتي تستهدف المنطقة الجنوبية كمرحلة أولى.

ونوهت أن هذه اللقاحات ستساعد في إجراء حملة القضاء على الحصبة في الجنوب، وتستهدف بالتحديد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و6 سنوات.

وأكدت أنها تلتزم بضمان حصول كل طفل في ليبيا على اللقاحات التي تنقذ الحياة وسنستمر في العمل مع وزارة الصحة والشركاء لتحسين صحة ورفاهية الأطفال في جميع أنحاء البلاد.