بن قدارة يقدم عرضا تفصيليا للجنة متابعة تنفيذ ميزانية المؤسسة لصيانة خط غاز (البريفة- مصراتة)

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قدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الثلاثاء، عرضا تفصيليا للجنة متابعة تنفيذ ميزانية المؤسسة.

وتضمن العرض خلال الاجتماع العادي الرابع للجنة حول صيانة وتحديث خط الغاز( البريفة- مصراتة) المعطل منذ عام 2012 والذي تم صيانته ورجوعه للعمل.

وأوضح بن قدارة أن هذا الخط سيساهم في نقل الغاز لمحطات الكهرباء بمقدار 150مليون قدم مكعب قابل للزيادة.

وأفاد رئيس المؤسسة أن الخط سيعمل على تصدير الفائض وإنجاز العمرة الجسيمة لمجمع مليتة والتى أنجزت في وقت قياسي وبكفاءات ليبية بعد أن كانت مؤجلة منذ عام 2014.

وناقش الاجتماع الخطة التدريبية المعدة من قبل المؤسسة للخريجين الجدد الذين تم قبلوهم بالمؤسسة.

وأكدت اللجنة على أن تكون البرامج التدريبية هادفة وواضحة الأهداف، وتسهم في دفع دماء جديدة للمؤسسة وقطاع النفط.