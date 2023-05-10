| أجهزة أمنية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية تشن اعتقالات ضد نشطاء

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2023/05/10 على الساعة 02:18

: تحدثت مصادر في العاصمة الليبية طرابلس لصحيفة “الشرق الأوسط”، عن حملة اعتقالات “غير معلنة” تشنها الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشيرة إلي إن هذه الاعتقالات تطال نشطاء محليين وصُناع محتوى على موقع “تيك توك”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، معلومات عن “شروع جهاز المخابرات التابع لحكومة الوحدة رسميا في اعتقال صُناع المحتوى على (تيك توك)”. ووفقاً لوسائل إعلام محلية “اعتقلت قوة مشتركة من جهاز الردع، وكتيبة (فرسان جنزور) مغني الراب الليبي، المعروف باسم تاكيشي، في ضاحية جنزور بالعاصمة طرابلس”.

وأشارت الصحيفة إلي أن فرع جهاز المخابرات الليبية بالمنطقة الشرقية، أعلن أنه بصدد “اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية الرادعة حيال كل منظمة، أو مؤسسة أو هيئة تتلقى دعماً مالياً أو عينياً من المنظمات الدولية عند عدم الإفصاح عن ذمتها المالية والإدارية، وعن نشاطها ومشروعاتها، وعن تحركات الأجانب العاملين بها أو الداعمين لمشروعاتها”.

وأدرج الجهاز هذه الخطوة في إطار ما وصفه بـ”التصدي للأنشطة المعادية والهدامة، التي تقوم بها بعض الدول من خلال تلك المنظمات التي تستهدف الهوية الوطنية والقيم ومبادئ المجتمع الليبي”. وقال إنه “يتابع عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والمحلية”، لافتاً إلى أنه “لا يخفى على أحد ما تسعى إليه تلك المنظمات لتحقيق أجندتها في ليبيا”.