أعلنت وزارة الداخلية الليبية، القبض على ثلاثة بنغاليين، بتهمة خطف أشخاص يحملون الجنسية البنغالية كذلك، وإرسال مقاطع فيديو إلى أهلهم، للحصول على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، وفق قولها.

وأوضحت الوزارة في بيان على فيس بوك، أن أعضاء التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بدأوا تعقب “العصابة” بعد ورود معلومات حول نشاطها، وأنهم حصلوا على مقطع مرئي يدينهم، أثناء تعذيبهم لأحد الأشخاص بنية إرسال الفيديو إلى أهله، وفق الوزارة.

ووفق الداخلية، تواصلت الشرطة مع الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو، بعد دفع أهله الفدية إلى خاطفيه وإطلاق سراحه، وأفاد بوجود شخص آخر مخطوف في المكان الذي كان محجوزا فيه بمنطقة أبوسليم في طرابلس.

وأضافت الوزارة أن قوة من الشرطة توجهت إلى المنزل المقصود حيث عثروا على شخص مكبل، وعليه آثار الضرب والتعذيب، وحكى عن تعرضه للخطف من أشخاص من نفس جنسيته، وأنهم طالبوا أهله بدفع مبلغ مالي لإطلاق سراحه، وفق الوزارة.

وبحسب الوزارة، ألقي القبض على “العصابة المكونة من 3 أفراد؛ حيث اعترفوا بواقعة الخطف والتعذيب، بغرض الحصول على مبالغ مالية”.

المصدر: وزارة الداخلية

ضبط 3 بنغاليين بتهمة الخطف والتعذيب في طرابلس

