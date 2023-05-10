بحضور باتيلي وحكومة دبيبة.. “المنفي” يقيم حفل معايدة بطرابلس ويستقبل السفراء المعتمدين لدي ليبيا

أقام رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، حفل معايدة بالقصر الرئاسي في العاصمة طرابلس، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي، استقبل بالحفل السفراء المعتمدين لدى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي.

كما حضر الفل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، ونائب رئيس الحكومة، حسين القطراني، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك.

وشارك في الحفل أيضاً رئيس الأركان العامة فريق أول ركن، محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة فريق حسين العائب، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، ووزير الاقتصاد، محمد الحويج، ووزير النفط والغاز، محمد عون، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي.

وقدم السفراء التهنئة لرئيس المجلس الرئاسي بهذه المناسبة متمنين السلام والازدهار لليبيا، وأن تعبر البلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، مشيدين في ذات الوقت بجهود المجلس الرئاسي، في إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين.

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