| اللافي يصل إفريقيا الوسطى لمتابعة إجراءات الحفاظ على الاستثمارات الليبية

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2023/05/10 على الساعة 00:02

: وصل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، إلي بانغي عاصمة إفريقيا الوسطى لرعاية الاتفاق الذي يكفل الحفاظ على الاستثمارات الليبية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن اللافي يؤدي زيارة تستمر ليوم واحد، إلى العاصمة بانغي، رفقة وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة شركة لايكو، وذلك لرعاية الاتفاق الذي يكفل الحفاظ على الاستثمارات الليبية في إفريقيا الوسطى.

وفي فبراير الماضي، دعت لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب، قبل أيام، حكومة أفريقيا الوسطى لإيقاف مزاد علني لبيع الاستثمارات الليبية العاصمة بانجي منتصف فبراير الماضي.

وأعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب عن رفضها “عرض ممتلكات ليبية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية في العاصمة بانجي بدولة أفريقيا الوسطى للبيع في مزاد علني”.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب بدر سليمان إن “عملية البيع بهذه الطريقة وفي هذا الوقت انتهاك قانوني وأخلاقي ونهب لمقدرات الشعب الليبي”، حسب بيان.

وطالبت اللجنة “بوقف المزاد فورا واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه وبحماية الاستثمارات الليبية في أفريقيا الوسطى وغيرها من دول العالم”. وحملت لجنة الاقتصاد “المسؤولية القانونية والأخلاقية للجهات الليبية المختصة المتمثلة في الحكومة الليبية، ومجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار والإدارة التنفيذية التابعة له” وتعهدت “بتحريك الدعوى الجنائية في حال تم استمرار الإعلان عن المزاد”.

فيما دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى ضرورة المحافظة على أموال وممتلكات واستثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار. وتداولت العديد من التقارير الإعلامية وثيقة تشير إلى تنظيم مزاد علني في أفريقيا الوسطى منتصف الشهر الحالي.

وتمتلك ليبيا في أفريقيا الوسطى “فندقا خمسة نجوم، وقطعة أرض تقدر بآلاف الأمتار مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007، وعمارتين سكنيتين، وبعض محطات البنزين”.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأموال الليبية في الخارج تزيد على 200 مليار دولار، ما بين أصول وأسهم وودائع وحسابات بنكية، منها 2.1 مليار يورو مودعة في بنوك نمساوية، و12 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا، و3.2 مليار دولار كندي في كندا، و7.6 مليار يورو في بنوك فرنسية، ونحو 7 مليارات يورو في ألمانيا، و8 مليارات دولار في إيطاليا، و827 مليون دولار في البنوك السويسرية، والنصيب الأكبر في الولايات المتحدة بوجود نحو 34 مليار دولار مجمدة في مصارفها.