ودّعت مدينة تراغن 4 شباب من أبنائها، وهم محمد كاتي، والأخوان سند ورضا شكرة، ومحمد الدكر؛ جراء حادث سير أليم أثناء رجوعهم من حفل تخرجهم من كلية الطيران بمنطقة السبيعة، جنوب العاصمة.

الحادثة أثارت حالة من الحزن بين رواد التواصل الاجتماعي من أبناء المنطقة، وكذلك المناطق الأخرى، وأيضا على صعيد رسمي.

حيث نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” الشباب الأربعة، متوجّها بالعزاء إلى أهالي المفقودين وذويهم، وكافة سكان المدينة.

كما تقدّمت بلدية تراغن بالعزاء والمواساة لذوي الشباب الأربعة، داعيةً لذويهم بـالصبر والسلوان.

المصدر: مصادر محلية + عبد الحميد الدبيبة + بلدية تراغن

The post حادث سير يودي بحياة 4 شباب فور عودتهم من حفل تخرجهم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار