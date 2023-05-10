الخارجية الليبية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية، تجدد عدوان قوات الإحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وآخرها الغارات الجوية التي استهدفت قطاع غزة اليوم الثلاثاء، وأدت إلى استشهاد أكثر من عشرة مواطنين فلسطينيين وجرح العشرات من النساء والأطفال.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن كامل تضامنها مع الشعب الفلسطيني جراء ما يتعرض له من انتهاكات، وتحمل قوات الاحتلال مسؤولية التصعيد وزعزعة الأوضاع في المنطقة، ومواصلة تقويض جهود إحلال السلام.

ودعت الخارجية الليبية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي المتكرر وحماية الشعب الفلسطيني والوصول إلى اتفاق ينهي حالة الصراع ويعزز الاستقرار في المنطقة وفقاً للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم غارات جوية على قطاع غزة استخدمت فيها 40 طائرة عسكرية لاستهداف قيادات في حركة جهاد الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الغارات وصل إلى 13 شخصاً، بينهم 4 أطفال و4 سيدات، فيما أصيب 20 آخرون.

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