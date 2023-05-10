الوطنية للنفط تعلن فتح صمام العزيزية وإمداد محطة كهرباء الكريمية بالغاز الطبيعي

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء فتح صمام العزيزية وإمداد محطة كهرباء الكريمية بالغاز الطبيعي.

وأوضحت المؤسسة أن تزويد محطة الكريمية المسؤولة عن تزويد محطة كهرباء جنوب طرابلس عن طريق خط الغاز الساحلي الذي يتغذى من محطة كبس الغاز الرئيسية بالبريقة.

وأفادت مؤسسة النفط أن كميات الغاز بلغت معدل 30 مليون قدم مكعب يوميًا للمحطة المذكورة و بلغ إجمالي كميات الغاز المنقولة عبر خط الغاز الغربي 150 مليون قدم مكعب يوميًا.

وذكرت المؤسسة أنه يتم العمل على زيادة هذه الكميات تدريجيًا للوصول إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من محطة كبس البريقة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء.