| وفاة الشيخ محمد إدريس المغربي رئيس مجلس حكماء ليبيا

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2023/05/09 على الساعة 23:33

: توفي رئيس مجلس حكماء ليبيا الشيخ محمد إدريس المغربي، إثر وعكة وصحية مفاجئة، اليوم الثلاثاء، وينحدر المغربي الذي يتمتع بشعبية واسعة بين الليبيين، من قبيلة كبرى في أجدابيا، وفق وسائل الإعلام المحلية.

ولعب المغربي دور بارز في دعم قائد قوات “القيادة العامة” المشير خليفة حفتر، فضلا عن دورها الاجتماعي البارز في السعي نحو توحيد صفوف القبائل الليبية، بحسب ما أكدته أسرته.

كما لعب الشيخ محمد ادريس المغربي دورًا بارزا في تقريب وجهات النظر بين القبائل الليبية، وذلك في إطار دوره الوطني الساعي لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية بين مختلف القبائل التي عانت من الانقسام عقب ثورة 17 فبراير.