البنغلاديش تعيّن سفيرا جديدا لدى ليبيا

قالت وكالة الأنباء البنغالية “يو إن بي” إن حكومة بلادها كلّفت اللواء أبو الحسنات محمد بشار سفيرا جديدا لها في ليبيا.

وللتعريف بـ”أبو الحسنات”، أوضحت الوكالة البنغالية أنه عمل في مختلف التعيينات والأركان والتعليمية والقيادية، خلال مسيرته في الخدمة العسكرية.

وأفادت الوكالة بأن السفير الجديد عمل سابقا في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكويت والسودان.

وأضافت “يو إن بي” أن السفير الجديد كان يعمل قائدًا لفرقة مشاة 17 وقائد منطقة سيلهيت، شمال شرق بنغلاديش، قبل أن ينتدب إلى وزارة الخارجية، وفق الوكالة.

وأفادت الوكالة بأن “أبو الحسنات” قد عمل أيضًا في حرس الحدود في بنغلاديش (BGB) كمدير عام إضافي وفي كلية الدفاع الوطني (CND) كطاقم توجيه أول.

ووفق الوكالة، اللواء الحسنات حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الدفاعية (MDS) والدراسات الأمنية (MoSS) ودراسات الأمن والتنمية (MSDS)

المصدر: UNB

