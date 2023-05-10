عميد بلدية يفرن: البلدية تشهد أزمة بسبب استمرار تساقط الأمطار بكميات كبيرة

الوطن|رصد

أكد عميد بلدية يفرن حسين كافو أن البلدية تشهد أزمة حقيقية، باقي بلديات الجبل الغربي، من وراء جريان بعض الأودية ومنها وادي الإثل، نتيجة استمرار تساقط كميات كبيرة من الأمطار.

وأضاف كافو أن الوادي سبّب انقطاع التيار الكهربائي على بعض مناطق البلدية بالإضافة لإيقاعه بخسائر مادية كبيرة تمثّلت بنفوق عدد كبير من المواشي بعد غرقها، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي أضرار بشرية.

وأشار عميد بلدية بفرن إلى أن غالبية الطرق مقفلة وتعمل فوق المجلس البلدي وجهازي الدعم المركزي والأمن العام، على مساعدة المواطنين في الحركة وإبعادهم عن أماكن تجمع مياه الوادي.