الهلال الأحمر درنة ينتشل رفات شخصين من غابة بومسافر ضواحي المدينة

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أكد الهلال الأحمر الليبي فرع درنة اليوم الثلاثاء انتشال عدد رفات شخصين متحللة مجهولة الهوية من غابة بومسافر.

وأوضح الهلال الأحمر أن انتشال الرفات تم بعد ورود بلاغ من قبل النيابة العسكرية درنة وبالتنسيق مع الطبيب شرعي بمركز الخبرة القضائية والبحوث.

وذكر الهلال الأحمر أن فريق انتشال الجثث و البحث عن المفقودين وإعادة الروابط الأسرية انطلق لانتشال الرفات بحضور الجهات الأمنية.

وأشار الهلال الأحمر فرع درنة إلى أنه تم نقل الرفات إلى ثلاجة مُستشفى الهريش وذلك لعرضها على الطبيب الشرعي.