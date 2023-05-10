مصرف الادخار: فرع ترهونة باشر في توزيع صكوك الدفعة الأولى للمستفيدين من مبادرة الإسكان

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أعلن مصرف الادخار والاستثمار العقاري اليوم الثلاثاء، أن فرع ترهونة باشر اليوم في توزيع صكوك الدفعة الأولى للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي و الأسر و المحتاجة.

وأوضح المصرف عبر حسابه على “فيسبوك” أن توزيع الصكوك تم داخل نطاق فرع ترهونة من بلديات.

وتعهد مدير عام مصرف الادخار أن المصرف إدارة وأفرادا لن يدخر اي جهد في سبيل إنجاح هذه المبادرة الوطنية على كامل ربوع الوطن.

وأشار المصرف إلى أنه شارك في مراسم تسليم الصكوك مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري وعميد بلدية ترهونة ومدير فرع المصرف بترهونة.